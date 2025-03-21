Superjet с двигателями ПД-8 во время второго полета поднялся в 2,5 раза выше

«Проверена работа двигателя на высоте 7 600 метров. Осуществлены выключение и успешный запуск двигателей в воздухе, что является одним из важных этапов испытаний», — говорится в сообщении ОАК.
В понедельник первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил, что опытный образец самолета Superjet с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. В госкорпорации «Ростех» также сообщали, что первый полет прошел в Комсомольске-на-Амуре с экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 000 м.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.