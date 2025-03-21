Рыбак поймал рекордную рыбу палию

Барлетт забросил удочку с приманкой, на которую клюнула рыба. Американец боролся с ней около десяти минут, прежде чем вытащить ее сачком. Оказалось, что мужчина поймал озерную палию (рыбу из семейства лососевых, которая водится только в Северной Америке) длиной 109,8 сантиметра. Ее вес составлял 13 килограммов. Это является новым рекордом для Миннесоты.