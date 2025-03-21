Рыбак поймал рекордную рыбу палию

В американском штате Миннесота рыбак поймал метровую озерную палию, что является безусловным рекордом для этого района, сообщает Outdoor Life.
Рыбак Исай Бартлетт смог поймать такую добычу на озере Верхнее. Первое время ему не везло — удавалось вытащить только несколько небольших рыб. Однако позже американец заметил на эхолове что-то крупное.
Барлетт забросил удочку с приманкой, на которую клюнула рыба. Американец боролся с ней около десяти минут, прежде чем вытащить ее сачком. Оказалось, что мужчина поймал озерную палию (рыбу из семейства лососевых, которая водится только в Северной Америке) длиной 109,8 сантиметра. Ее вес составлял 13 килограммов. Это является новым рекордом для Миннесоты.
Барлетт измерил рыбу, сделал несколько фотографий и отпустил ее на волю.
Ранее другой американец поймал рыбу длиной 46 сантиметров, установив новый рекорд.