«Расстроенные болезнями и неудачами люди попадали под влияние культа». Ячейки сектантов нашли в пяти городах Беларуси

К концу 2024-го в Беларуси было образовано пять ячеек организации, расположенных в Минске, Витебске, Жлобине, Борисове и под Смолевичами. Их, в основном, возглавляли женщины в возрасте от 49 до 64 лет. Фигуранты применяли психологические приемы воздействия на людей. При этом многие люди попадали в данную религиозную организацию, пытаясь найти смысл жизни, а также под влиянием болезней и неудач.