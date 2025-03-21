«Расстроенные болезнями и неудачами люди попадали под влияние культа». Ячейки сектантов нашли в пяти городах Беларуси

В Беларуси правоохранители задержали руководителей незаконной религиозной организации в пяти городах страны. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, столичные следователи и ГУБОПиК МВД провели задержания руководителей незарегистрированной религиозной организации «ИВДИВО», незаконно осуществлявших свою деятельность по всей республике. Фигурантами уголовного дела стали как руководители, так и участники религиозной организации.
Следователи установили, что середине «девяностых» годов прошлого века в России возникло учение «Синтез Фа», лидерами и идейными вдохновителями которого проповедовалась теория о мистических требованиях к человечеству, которые якобы предъявляют некие «высшие силы», также ими продвигалась концепция о существовании жизни в космических измерениях. Адептами данного оккультно-мистического течения печатались книги по теме, проводились семинары и лекции. Активно они искали последователей за границей.
С течением времени последователи учения нашлись и в Беларуси. В республике создавались ячейки, руководители которых утверждались «лидером» в Москве. В стране они должны были проводить свою деятельность под видом бесед на темы психологии, также они собирали членские взносы и деньги за лекции, проведенные, в основном, зарубежными лекторами. Еще ученикам постоянно советовали повышать сознательность на дополнительно оплачиваемых курсах «просветленных» гуру.
К концу 2024-го в Беларуси было образовано пять ячеек организации, расположенных в Минске, Витебске, Жлобине, Борисове и под Смолевичами. Их, в основном, возглавляли женщины в возрасте от 49 до 64 лет. Фигуранты применяли психологические приемы воздействия на людей. При этом многие люди попадали в данную религиозную организацию, пытаясь найти смысл жизни, а также под влиянием болезней и неудач.
В СК выяснили, что адептами «метагалактического» культа регулярно проводились занятия в арендуемых усадьбах и коммерческих помещениях. На таких «уроках» проводили многочасовые беседы, которые записывали на видео, чтобы потом публиковать на ресурсах общества.
Религиоведческая экспертиза нашла в деятельности «ИВДИВО» признаки религиозной организации. Согласно белорусскому законодательству, руководители должны были зарегистрировать свою деятельность. Однако адепты, скрывая настоящее направление своего движения, пытались зарегистрироваться, как общественное объединение «Метагалактика», которое будто бы осуществляет философско-просветительскую деятельность, но им отказали. После отказа свои незаконные практики они продолжили, собирая также и «благотворительные» взносы.
Противоправную деятельность белорусских ячеек пресекли сотрудники ГУБОПиК МВД и Следственного комитета.
В разных регионах республики задержали 15 человек, семь из которых — последователи движения в Минске. Им инкриминируют незаконную организацию деятельности религиозной организации (ст.193−1 Уголовного кодекса Беларуси).
Во время обысков изъяты буклеты, брошюры, тематическая литература, и также около 100 тысяч белорусских рублей, происхождение которых еще предстоит установить.
— Окончательная оценка преступной деятельности организаторов будет дана по завершению расследования, — прокомментировали в СК.
Тем временем КГБ Беларуси сказал о задержании таможенника, работавшего на спецслужбы Литвы.