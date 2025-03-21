Алматы с размахом отмечает Наурыз мейрамы

В этом году, в честь Наурыз мейрамы, по традиции праздничные площадки раскинулись по всему мегаполису, а центральной ареной торжеств вновь стала площадь Астана, где с самого утра царила атмосфера веселья и единства. Особенную яркость празднику придают нарядные девушки в камзолах и национальных украшениях, а также мужчины в шапанах.
Тысячи горожан, пришедших с семьями, а также гости из разных регионов и стран, собрались на площадь, чтобы увидеть главный концерт «Алматы — в объятиях Наурыза». На сцене выступили легендарные артисты: ансамбль «Дос-Мукасан», Майра Мухамедкызы, Жанар Айжанова, Өмірқұл Айниязов, фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы», Жазира Байырбекова, Игорь Благородный, Толеген Рахымбаев, группа «КешYOU», Диная, AyaFunk и многие другие.
Торжественное мероприятие посетил аким Алматы Ерболат Досаев. Также в нем приняли участие Народный артист, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимов, Народный герой Казахстана Сат Токпакбаев, Герой труда Казахстана Аягуль Миразова, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкено и многие другие представители интеллигенции.
Праздничное мероприятие продолжится выступлениями артистов Театра традиционного искусства «Алатау», солистов «Алматы әуендері», театра «Жаңағасыр» и фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы».
Одновременно с основными гуляниями стартовал и фестиваль Nauryz Fest у дворца Республики. На Арбате проходит книжная ярмарка, где можно встретиться с писателями и послушать их выступления.
На пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы развернуты палатки с выставками художников и ремесленников. Посетители могут узнать секреты ковроткачества, росписи шелка, керамики, а также искусства огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной.
Спортивная зона расположена на улице Толе би от Панфилова до проспекта Назарбаева, где все желающие могут соревноваться в арқан тарту, қол күрес, қазақша күрес, тоғыз құмалақ и поднятии гири.
Праздничные мероприятия продолжатся вплоть до 23 марта. Каждый вечер до 22:00 гостей ждут яркие концерты в рамках фестиваля Juldyzdy Almaty, а также театральные постановки, национальные игры, перформансы и ремесленные ярмарки.
Ранее сообщалось о том, как в Алматы отметят Наурыз мейрамы. В рамках декады Наурызнама пройдет более 100 различных мероприятий.