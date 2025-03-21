Алматы с размахом отмечает Наурыз мейрамы

В этом году, в честь Наурыз мейрамы, по традиции праздничные площадки раскинулись по всему мегаполису, а центральной ареной торжеств вновь стала площадь Астана, где с самого утра царила атмосфера веселья и единства. Особенную яркость празднику придают нарядные девушки в камзолах и национальных украшениях, а также мужчины в шапанах.