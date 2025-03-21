Четыре моста закрыты из-за паводка в Нижегородской области

Обычно в этот период в зону подтопления попадают восемь низководных мостов.
В этом году, с учетом прогноза паводка, ограничение движения введено на мостах через реку Пьяну на подъезде к селам Воронцово и Никольское в Гагинском районе, через реку Кудьму на подъезде к Зеленому городу в Кстовском районе, через реку Тешу на дороге «Озерки — Заречное» в Арзамасском районе, а также через реку Линду на дороге «Линда — Остреево». На этих объектах были демонтированы перильные ограждения, установлены запрещающие знаки. Ограничения будут действовать до окончания весеннего паводка. Специалисты отмечают, что уровень воды на реках области в этом году будет ниже среднемноголетних значений.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году начато строительство нового моста через Пьяну в Гагинском районе, который заменит низководный мост, затапливающийся ежегодно.
Напомним, с 2025 года цели, ранее предусмотренные в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», включены в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Этот проект включает 11 федеральных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, дорожного строительства, ЖКХ, а также улучшение безопасности и развитие общественного транспорта. Ранее редакция Нижегородской области выяснила, что в этом году сильного паводка в регионе не будет.