Четыре моста закрыты из-за паводка в Нижегородской области

В этом году, с учетом прогноза паводка, ограничение движения введено на мостах через реку Пьяну на подъезде к селам Воронцово и Никольское в Гагинском районе, через реку Кудьму на подъезде к Зеленому городу в Кстовском районе, через реку Тешу на дороге «Озерки — Заречное» в Арзамасском районе, а также через реку Линду на дороге «Линда — Остреево». На этих объектах были демонтированы перильные ограждения, установлены запрещающие знаки. Ограничения будут действовать до окончания весеннего паводка. Специалисты отмечают, что уровень воды на реках области в этом году будет ниже среднемноголетних значений.