Итоговый выпуск «Вестей» на «России-1» проведет Евгений Попов

«Итоговый выпуск “Вестей” по решению руководства ВГТРК проведет мой коллега Евгений Попов, как это и было минувшим летом в отпускной период. Женя — очень яркий, талантливый и высокоработоспособный журналист. Уверен, что будет интереснейший воскресный выпуск. Ну, а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана», — добавил Киселев.