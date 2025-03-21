Итоговый выпуск «Вестей» на «России-1» проведет Евгений Попов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Итоговый выпуск «Вестей» на телеканале «Россия-1» в ближайшее воскресенье проведет журналист Евгений Попов, поскольку ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселёв нуждается в лечении, о чем он сообщил в пятницу РИА Новости.
«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», — сказал Киселев.
«Итоговый выпуск “Вестей” по решению руководства ВГТРК проведет мой коллега Евгений Попов, как это и было минувшим летом в отпускной период. Женя — очень яркий, талантливый и высокоработоспособный журналист. Уверен, что будет интереснейший воскресный выпуск. Ну, а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана», — добавил Киселев.
Евгений Попов по будням ведет на телеканале «Россия-1» программу «60 минут» вместе с Ольгой Скабеевой.