Смолевичский метеорит официально зарегистрирован в международном реестре

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Упавший вблизи Смолевичей метеорит официально зарегистрирован в Международном каталоге метеоритов, передает Sputnik.
Согласно реестру, он получил название по местности падения — «Смолевичи», отнесен к классификация H6 — «обыкновенный хондрит группы H, тип 6». Подобных метеоритов в каталоге зарегистрировано более 7,2 тысячи.
Приводятся характеристики метеорита: его масса составляет 582 грамма, хондритовая матрица состоит из оливина, низкокальциевого пироксена, клинопироксена, плагиоклаза, троилита, Fe-Ni-металла, хромита, мерриллита и апатита.
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Данные о регистрации метеорита «Смолевичи» будут опубликованы в 114-м номере журнала Meteoritical Bulletin, подготовка которого ведется в настоящее время.
Метеорит упал в районе Смолевич 25 декабря прошлого года. Площадь его поисков составляла около 10 квадратных километров. Спустя месяц его осколки были обнаружены и отправлены на экспертизу, которая впоследствии подтвердила их космическое происхождение.