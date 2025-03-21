Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится в Тулуне с рабочим визитом

Губернатор Иркутской Игорь Кобзев области сегодня находится в рабочей поездке в Тулуне. Глава региона уже посетил несколько важных объектов, там же состоялось и заседание Регионального Совета. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, одним из пунктов визита стало обсуждение программы по обеспечению жильем тех семей, чьи дома не пострадали от наводнения в 2019 году, но стали непригодными для жизни из-за подъема грунтовых вод.
Обеспечивать таких людей новых жильем планируется проводить в рамках регионального проекта «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда». Предполагается, что будут построены новые жилые помещения государственного жилищного фонда Иркутской области. Ранее по этой программе в Тулуне построили 48,5 тыс. кв. метров жилья, куда заселились 920 семей, пострадавших от грунтовых вод.
Осталось переселить 340 семей и для этого требуется финансирование в размере 3,9 миллиарда рублей. Об этом губернатор упоминал на встрече с президентом России Владимиром Путиным и глава государства поддержал предложение продлить действие соответствующей региональной программы до 2030 года.
— Будем рассматривать два варианта — строительство новых домов или предоставление единовременной выплаты за утраченные помещения. Ждем решение Правительства России о финансировании этой программы, — сказал Игорь Кобзев.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в Братске прошло расширенное заседание рабочей группы, которая занимается разработкой программы повышения качества и доступности медицинской помощи на северных территориях Иркутской области.