Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находится в Тулуне с рабочим визитом

Губернатор Иркутской Игорь Кобзев области сегодня находится в рабочей поездке в Тулуне. Глава региона уже посетил несколько важных объектов, там же состоялось и заседание Регионального Совета. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, одним из пунктов визита стало обсуждение программы по обеспечению жильем тех семей, чьи дома не пострадали от наводнения в 2019 году, но стали непригодными для жизни из-за подъема грунтовых вод.