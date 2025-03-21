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В Казани 22 марта пройдет панихида по композитору Софии Губайдулиной

Событие состоится в соборе Богородицкого монастыря.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 22 марта пройдет панихида по композитору Софии Губайдулиной. Событие состоится в соборе Богородицкого монастыря. Об этом сообщила смотритель музея Казанской епархии Оксана Иванова.

Церемония прощания запланирована в 16:00. Прах после кремации в Германии привезут в Москву.

София Губайдуллина родилась в Чистополе в 1931 году. Через год семья переехала в Казань. Там она поступила в музыкальную школу № 1 имени Чайковского. Окончила местную музыкальную гимназию по классу фортепиано и консерваторию по классу композиции. За свою жизнь Губайдуллина написала музыку к 25 фильмам.

Напомним, 13 марта на 94-м году жизни скончалась выдающийся композитор из Татарстана София Губайдулина. Ее музыка, наполненная глубоким смыслом и духовностью, оставила неизгладимый след в мировой культуре.