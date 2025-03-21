В Казани 22 марта пройдет панихида по композитору Софии Губайдулиной

София Губайдуллина родилась в Чистополе в 1931 году. Через год семья переехала в Казань. Там она поступила в музыкальную школу № 1 имени Чайковского. Окончила местную музыкальную гимназию по классу фортепиано и консерваторию по классу композиции. За свою жизнь Губайдуллина написала музыку к 25 фильмам.