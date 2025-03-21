В МЭИ создали волноводный переходник для улучшения передачи радиосигналов 5G-связи

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали волноводный переходник, который позволяет повысить эффективность 5G-связи и спутникового оборудования, сообщает пресс-служба вуза.
«Нашим ученым удалось создать уникальную конструкцию волноводного перехода, которая обеспечивает высокие характеристики устройств СВЧ техники и опирается на передовые разработки отечественной науки. Разработанный узел предназначен для интеграции новой волноводной технологии в устройства радиоэлектронной промышленности Российской Федерации», -приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
По информации пресс-службы, переходник помогает эффективно преобразовывать электромагнитные волны с минимальными потерями энергии. «Широкое применение новой разработки повысит эффективность сетей 5G-связи и спутникового оборудования, работающего на высоких частотах», — говорится в сообщении.
Технология будет полезна в телекоммуникациях, космосе и робототехнике.
Волноводный переход разработан сотрудниками кафедры основ радиотехники НИУ «МЭИ» под руководством доцента Владислава Крутских.