В МЭИ создали волноводный переходник для улучшения передачи радиосигналов 5G-связи

«Нашим ученым удалось создать уникальную конструкцию волноводного перехода, которая обеспечивает высокие характеристики устройств СВЧ техники и опирается на передовые разработки отечественной науки. Разработанный узел предназначен для интеграции новой волноводной технологии в устройства радиоэлектронной промышленности Российской Федерации», -приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.