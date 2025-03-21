В Ростовской области ожидаются заморозки, возможна угроза для посевов

Похолодание до −1 и −3 градусов прогнозируют по ночам и в утренние часы 22, 23 и 24 марта в южных районах и отдельных зонах Приазовья. В этот период возможно влияние на сельскохозяйственные культуры. Жителям региона следует быть осторожными и в случае происшествий звонить в службу «112».