Жителям Братска вновь доступны прямые авиарейсы до Москвы

«Благодарен руководству компании за понимание. И Росавиации за поддержку в этой непростой ситуации. Уверен, что начавшиеся переговоры, теперь уже на уровне холдинга СибАэро, дадут позитивные результаты во благо жителей Иркутской области», — сообщил Игорь Кобзев.