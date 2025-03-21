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Жителям Братска вновь доступны прямые авиарейсы до Москвы

Попасть в столицу без пересадок местные жители смогут до 30 сентября.

Жителям Братска до 30 сентября продлили доступ к прямым авиарейсам до Москвы. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+). В данный момент S7 Group ведут переговоры на уровне холдинга СибАэро, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Благодарен руководству компании за понимание. И Росавиации за поддержку в этой непростой ситуации. Уверен, что начавшиеся переговоры, теперь уже на уровне холдинга СибАэро, дадут позитивные результаты во благо жителей Иркутской области», — сообщил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал сложившуюся ситуацию с рейсами авиакомпании S7, которые будут приостановлены с 15 мая. Он отметил, что рост цен на топливо в аэропорту Братск стал причиной повышения стоимости билетов и снижения спроса.