Жителям Братска вновь доступны прямые авиарейсы до Москвы

Жителям Братска до 30 сентября продлили доступ к прямым авиарейсам до Москвы. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+). В данный момент S7 Group ведут переговоры на уровне холдинга СибАэро, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Благодарен руководству компании за понимание. И Росавиации за поддержку в этой непростой ситуации. Уверен, что начавшиеся переговоры, теперь уже на уровне холдинга СибАэро, дадут позитивные результаты во благо жителей Иркутской области», — сообщил Игорь Кобзев.
Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал сложившуюся ситуацию с рейсами авиакомпании S7, которые будут приостановлены с 15 мая. Он отметил, что рост цен на топливо в аэропорту Братск стал причиной повышения стоимости билетов и снижения спроса.