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Омский митрополит Дионисий подал прошение о смене титула

Священнослужителя теперь будут именовать митрополитом Омским и Прииртышским.
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 20 марта, в Даниловском монастыре в Москве прошло заседание Священного синода РПЦ. На нем рассматривали ряд вопросов, в том числе о смене титула митрополита Омского и Таврического Дионисия.

Инициатором прошения стал сам священнослужитель. По его словам, действующее наименование существует с 2012 года. На тот момент титул отражал наиболее крупных населенные пунктов — город Омск и районный поселок Таврическое.

«Сегодня именование “Таврический” в наибольшей степени ассоциируется с древним именованием Крыма — Тавридой. В связи с этим митрополит Омский и Таврический Дионисий предлагает присвоить епархиальным архиереям Омской епархии титул “Омские и Прииртышские”, по распространенному именованию региона и нахождению на его территории населенного пункта — поселка Прииртышский», — указано в цитате с сайта РПЦ.

Священный синод удовлетворил прошение митрополита Дионисия. Теперь его будут именовать митрополитом Омским и Прииртышским.

Ранее «КП Омск» сообщала, что митрополит Дионисий помолился за омских студентов в небольшом храме.