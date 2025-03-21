Омский митрополит Дионисий подал прошение о смене титула

«Сегодня именование “Таврический” в наибольшей степени ассоциируется с древним именованием Крыма — Тавридой. В связи с этим митрополит Омский и Таврический Дионисий предлагает присвоить епархиальным архиереям Омской епархии титул “Омские и Прииртышские”, по распространенному именованию региона и нахождению на его территории населенного пункта — поселка Прииртышский», — указано в цитате с сайта РПЦ.