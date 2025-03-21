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Более ста свердловчан сдадут ЕГЭ досрочно

В Свердловской области стартовал период досрочной сдачи Единого государственного экзамена.

Источник: Комсомольская правда

Так, 21 марта на площадке школы № 200 в Екатеринбурге свои знания в области географии и литературы показали 74 абитуриента — они узнают результаты работ 4 апреля.

— Единым расписанием предусмотрено несколько периодов сдачи ЕГЭ по причине возникновения разных жизненных обстоятельств у школьников. Досрочный период позволяет им сдать экзамен до основного периода. Чаще всего — это те ребята, которые в основной период уезжают на спортивные или интеллектуальные соревнования, — пояснила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

По ее словам, досрочная сдача госэкзамена также актуальна для людей, получающих среднее профессиональное образование, но планирующих обучение в высших учебных заведениях. Всего в Екатеринбург для прохождения ЕГЭ в 2025 году со всего региона приедут 108 человек. С точки зрения организации период досрочной сдачи не отличается от основного — на экзамене также присутствуют общественные наблюдатели, работает система видеонаблюдения.

В 2025 году основной период сдачи госэкзамена пройдет в период с 23 мая по 23 июня. Предполагается, в тестировании примут участие более 17 тысяч человек.