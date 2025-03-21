Более ста свердловчан сдадут ЕГЭ досрочно

По ее словам, досрочная сдача госэкзамена также актуальна для людей, получающих среднее профессиональное образование, но планирующих обучение в высших учебных заведениях. Всего в Екатеринбург для прохождения ЕГЭ в 2025 году со всего региона приедут 108 человек. С точки зрения организации период досрочной сдачи не отличается от основного — на экзамене также присутствуют общественные наблюдатели, работает система видеонаблюдения.