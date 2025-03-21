В Астане проходят масштабные мероприятия в честь Наурыза

Праздничные мероприятия проходят и в районе Сарыарка на городской площади. На территории развернулись восемь юрт, гостей с 11:00 ждет ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения. Также проходят соревнования по национальным видам спорта. С 13:00 начался праздничный концерт с участием артистов столицы.