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Матч сборных Беларуси и России по пляжному футболу отменен из-за инфекции

Первая из двух товарищеских встреч должна была состояться в пятницу, однако в расположении белорусской команды произошла вспышка вирусной инфекции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Спарринг сборных Беларуси и России по пляжному футболу отменен, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра должна была пройти в пятницу в центре пляжных видов спорта «Лето» в Тропарево.

Однако Федерация пляжного футбола Беларуси обратилась к российским коллегам с просьбой рассмотреть возможность об отмене матча, поскольку в команде ряд игроков заболели вирусом.

«По решению сторон игра не состоится. Решение о проведении второго матча, который должен состояться 23 марта в 16:00, будет принято позднее», — говорится в сообщении.

Последний сбор перед ЧМ

Для белорусской «националки» сбор в российской столице должен был стать заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, который стартует 1 мая на Сейшелах.

До этого в марте белорусские и российские пляжники провели отдельные тренировочные кэмпы в Азии, где встречались с командами Ирана и Омана. Кроме того, отечественная команда в конце февраля съездила в Дубай, где сыграла против сборной ОАЭ.

Белорусы и россияне встречались последний раз в июле 2024 года в Санкт-Петербурге, у них было двухматчевое противостояние.

Первая встреча осталась за хозяевами (5:4), а во второй победили подопечные Николаса Альварадо (3:2).

Напомним, российские футболисты (в том числе и пляжники) отстранены от международных соревнований в отличие от белорусов. В мировом рейтинге россияне продолжают занимать второе место, а сборная Беларуси — пятое.

На последнем чемпионате мира в 2024 году белорусская сборная заняла четвертое место.