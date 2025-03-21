Матч сборных Беларуси и России по пляжному футболу отменен из-за инфекции

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Спарринг сборных Беларуси и России по пляжному футболу отменен, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Игра должна была пройти в пятницу в центре пляжных видов спорта «Лето» в Тропарево.
Однако Федерация пляжного футбола Беларуси обратилась к российским коллегам с просьбой рассмотреть возможность об отмене матча, поскольку в команде ряд игроков заболели вирусом.
«По решению сторон игра не состоится. Решение о проведении второго матча, который должен состояться 23 марта в 16:00, будет принято позднее», — говорится в сообщении.
Последний сбор перед ЧМ
Для белорусской «националки» сбор в российской столице должен был стать заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, который стартует 1 мая на Сейшелах.
До этого в марте белорусские и российские пляжники провели отдельные тренировочные кэмпы в Азии, где встречались с командами Ирана и Омана. Кроме того, отечественная команда в конце февраля съездила в Дубай, где сыграла против сборной ОАЭ.
Белорусы и россияне встречались последний раз в июле 2024 года в Санкт-Петербурге, у них было двухматчевое противостояние.
Первая встреча осталась за хозяевами (5:4), а во второй победили подопечные Николаса Альварадо (3:2).
Напомним, российские футболисты (в том числе и пляжники) отстранены от международных соревнований в отличие от белорусов. В мировом рейтинге россияне продолжают занимать второе место, а сборная Беларуси — пятое.
На последнем чемпионате мира в 2024 году белорусская сборная заняла четвертое место.