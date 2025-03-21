Наурыз мейрамы: в аэропорту Алматы туристов встречают сувенирами

Как рассказали в пресс-службе акимата города, с 21 по 23 марта для создания праздничной атмосферы прибывшим в Алматы проводится акция «Сладкий сувенир в подарок». В дни Наурыза планируется вручить сладости около 10 тыс. иностранных пассажиров.
В Казахстане традиционно радушно принимают гостей, демонстрируя казахское гостеприимство. И в этом году каждый прибывающий в Алматы получит в зонах паспортного контроля и таможенного поста международного пассажирского терминала сладкий сувенир — печенье, украшенное национальными орнаментами и символами весны. Этот жест призван подчеркнуть культурное наследие страны и оставить у гостей приятные впечатления о первом знакомстве с городом.
В аэропорту также установлена специальная фотозона с тематическим баннером. Пассажирам предоставят традиционные костюмы (шапаны), в которых можно сделать памятные фотографии.
«Каждый желающий сможет примерить этнический образ и получить снимок на память. Алматы традиционно остается лидером по числу иностранных туристов, принимая 52,3% от общего международного турпотока Казахстана. Богатая история, уникальная культура и живописная природа делают город центром притяжения для путешественников со всего мира». акимат Алматы.
Акция «Сладкий сувенир в подарок» организована Управлением туризма города Алматы совместно с Международным аэропортом Алматы, Управлением пограничного контроля «Алматы» и таможенным постом «Жетысу».