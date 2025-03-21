Наурыз мейрамы: в аэропорту Алматы туристов встречают сувенирами

В Казахстане традиционно радушно принимают гостей, демонстрируя казахское гостеприимство. И в этом году каждый прибывающий в Алматы получит в зонах паспортного контроля и таможенного поста международного пассажирского терминала сладкий сувенир — печенье, украшенное национальными орнаментами и символами весны. Этот жест призван подчеркнуть культурное наследие страны и оставить у гостей приятные впечатления о первом знакомстве с городом.