Воронежцам назвали самые оплачиваемые вакансии марта

Лидирует в рейтинге вакансия руководителя юрдепартамента в одной из строительных компаний города. За знание законодательства и опыт работы от шести лет предполагается зарплата в 200 тысяч рублей «на руки» ежемесячно. Однако, кандидатам необходимо соответствовать строгим требованиям: высшее юридическое образование и минимум три года трудового стажа на аналогичной позиции.