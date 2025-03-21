Воронежцам назвали самые оплачиваемые вакансии марта

Жители Воронежской области, желающие зарабатывать от 200 тысяч рублей и выше, могут найти соответствующую работу. В регионе представлено около 860 вакансий, соответствующих этим критериям. Об этом сообщили аналитики hh.ru, которые также назвали профессии, где работодатели в марте 2025 года готовы предложить наибольшие зарплаты.
Лидирует в рейтинге вакансия руководителя юрдепартамента в одной из строительных компаний города. За знание законодательства и опыт работы от шести лет предполагается зарплата в 200 тысяч рублей «на руки» ежемесячно. Однако, кандидатам необходимо соответствовать строгим требованиям: высшее юридическое образование и минимум три года трудового стажа на аналогичной позиции.
Вторую строчку заняла вакансия разработчика в международной IT-компании, работающей в аграрной сфере. Здесь требования к опыту работы снижены до трех лет, при этом также предлагается зарплата от 200 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров позиция исполнительного директора в компании, занимающейся продажей муки, крахмала и сухих молочных продуктов. Здесь доход варьируется от 200 до 700 тысяч рублей. Будущему директору предстоит не только управлять финансами и операциями, но и осуществлять жесткую бюджетную политику на рынке.
Среди остальных 860 вакансий с высоким уровнем зарплаты можно также найти должности шеф-повара в гастробистро и главного инженера в сельскохозяйственной компании. Для сравнения, средняя заработная плата в Воронежской области в настоящее время составляет 63 тысячи рублей. Наиболее привлекательные предложения нередко получают менеджеры по продажам, водители, курьеры и агенты по недвижимости.