Продажу билетов на рейс Братск-Москва приостановили из-за роста цен на топливо

В Приангарье уже второй день не утихает обсуждение отмены авиарейсов из Братска в Москву. Сейчас ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика. Как стало известно КП-Иркутск, для компании Иркутская область является приоритетным регионом, только с начала 2025 пассажиропоток вырос на 12%.
— Однако с начала этого года мы наблюдаем резкий и существенный рост стоимости топлива в аэропорту «Братск» — изначально цена на него выросла на 43% по сравнению с декабрем прошлого года. Позже аэропорт снизил цену и текущий рост по сравнению с декабрем 2024 года составил 18%, однако цена на топливо в аэропорту Братска почти на 30% выше средней цены в регионе, — говорится в сообщении.
Собственно из-за этого и прекратили продавать билеты на прямые рейсы. Чтобы решить данную ситуацию, были проведены переговоры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар произошел на улице Коммунистической в Иркутске 21 марта.