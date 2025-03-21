Продажу билетов на рейс Братск-Москва приостановили из-за роста цен на топливо

— Однако с начала этого года мы наблюдаем резкий и существенный рост стоимости топлива в аэропорту «Братск» — изначально цена на него выросла на 43% по сравнению с декабрем прошлого года. Позже аэропорт снизил цену и текущий рост по сравнению с декабрем 2024 года составил 18%, однако цена на топливо в аэропорту Братска почти на 30% выше средней цены в регионе, — говорится в сообщении.