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Продажу билетов на рейс Братск-Москва приостановили из-за роста цен на топливо

Во время переговоров удалось добиться того, что билеты будут продавать летом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье уже второй день не утихает обсуждение отмены авиарейсов из Братска в Москву. Сейчас ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика. Как стало известно КП-Иркутск, для компании Иркутская область является приоритетным регионом, только с начала 2025 пассажиропоток вырос на 12%.

— Однако с начала этого года мы наблюдаем резкий и существенный рост стоимости топлива в аэропорту «Братск» — изначально цена на него выросла на 43% по сравнению с декабрем прошлого года. Позже аэропорт снизил цену и текущий рост по сравнению с декабрем 2024 года составил 18%, однако цена на топливо в аэропорту Братска почти на 30% выше средней цены в регионе, — говорится в сообщении.

Собственно из-за этого и прекратили продавать билеты на прямые рейсы. Чтобы решить данную ситуацию, были проведены переговоры.

И удалось добиться результатов! Стало известно, что продажу билетов на рейс Братск-Москва возобновили на летний период до 30 сентября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар произошел на улице Коммунистической в Иркутске 21 марта.