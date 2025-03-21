Сосна, дуб, ольха, вяз. Какой посадочный материал выращивают в лесных питомниках Беларуси

Как подчеркнул первый заместитель министра, во время акции планируется максимально привлечь людей к созданию лесов. «У нас есть необходимое количество посадочного материала. Около 370 млн штук посадочного материала мы вырастили в 2024 году. И у нас сегодня даже есть излишек — с учетом того, что мы полностью засадим все (поврежденные прошлогодней июльской стихией. — Прим. БЕЛТА) участки и проведем дополнение участков, где это требуется», — отметил Александр Драгун.