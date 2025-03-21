Сосна, дуб, ольха, вяз. Какой посадочный материал выращивают в лесных питомниках Беларуси

Как подчеркнул первый заместитель министра, во время акции планируется максимально привлечь людей к созданию лесов. «У нас есть необходимое количество посадочного материала. Около 370 млн штук посадочного материала мы вырастили в 2024 году. И у нас сегодня даже есть излишек — с учетом того, что мы полностью засадим все (поврежденные прошлогодней июльской стихией. — Прим. БЕЛТА) участки и проведем дополнение участков, где это требуется», — отметил Александр Драгун.
Он обратил внимание, что на участке в Солонском лесничестве Жлобинского лесхоза — одном из пострадавших после урагана — трудовой десант во время старта акции высаживает культуры по схеме 8 штук сосны и 2 — березы. «Все-таки сосна — основная лесообразующая порода в Беларуси. Кроме этого, безусловно, мы создаем леса с использованием других пород. Это и дуб, и ольха, и различные ясени, вяз, ель», — перечислил первый заместитель министра.
«Сейчас мы стали делать упор на те породы, которыми можем заменить ель, поскольку у нас есть проблема усыхания ельников. Проводим санитарные рубки. К сожалению, приходится их проводить, поскольку из-за изменения климата ель массово усыхает», — рассказал Александр Драгун. По его словам, вопрос этот особенно касается Брестского, Гомельского регионов.
«Сегодня мы ель заменяем породами, которые подходят для условий произрастания, в том числе и лиственницей. Очень активно стали выращивать именно лиственницу как замену ели», — уточнил первый заместитель министра.
Он добавил, что выращивать какие-то экзотические деревья пока не планируется. «Основная цель — это заменить (усыхающие, поврежденные, пострадавшие насаждения. — Прим. БЕЛТА) породами, посадочный материал которых выращен из селекционного семенного сырья, для того чтобы (деревья. — Прим. БЕЛТА) были более устойчивы к климату», — пояснил Александр Драгун. Он сделал акцент: важно не только посадить, но и обеспечить приживаемость саженцев, чтобы они были приспособлены к климату.
«На сегодня в системе Минлесхоза функционирует 79 постоянных лесных питомников. Плюс у нас есть селекционные центры, где мы выращиваем посадочный материал с закрытой корневой системой, которая позволяет обеспечить лучшую приживаемость и растянуть период создания лесных культур, чтобы максимально уловить агроклиматические сроки», — подчеркнул первый заместитель министра.
«Мы полностью обеспечиваем потребность республики в посадочном материале. У нас есть на несколько лет вперед запасы основного семенного сырья. И сегодня уже интересуются нашим посадочным материалом зарубежные коллеги. Кроме того, наш опыт выращивания посадочного материала активно изучается зарубежными странами», — добавил Александр Драгун.