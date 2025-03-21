Новая малогабаритная квартира в Уфе окупится почти через 20 лет

К примеру, в Магнитогорске средняя цена однокомнатной квартиры в два раза ниже, чем в Уфе, и составляет 2,4 миллиона рублей. При этом арендная ставка здесь лишь немного уступает уфимской — 19,5 тысячи рублей в месяц. В результате малогабаритное жилье в Магнитогорске окупается за чуть более 10 лет, что почти в два раза быстрее, чем в Уфе.