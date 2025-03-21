Новая малогабаритная квартира в Уфе окупится почти через 20 лет

Стало известно, сколько понадобится времени, чтобы окупить малогабаритную квартиру в Уфе. Согласно данным аналитиков платформы «Мир квартир», срок окупаемости жилья площадью до 32 квадратных метров в настоящее время составляет почти 19 лет.
Средняя стоимость новой однокомнатной квартиры или студии в столице Башкирии достигает 4,72 миллиона рублей, при этом средняя арендная ставка составляет 21 тысячу рублей в месяц.
Наиболее выгодными с точки зрения доходности малогабаритные квартиры оказались в столицах Северного Кавказа — Махачкале и Грозном, а также в промышленных городах, таких как Магнитогорск и Нижний Тагил. В этих регионах жилье в целом дешевле, чем в среднем по стране, но арендные ставки остаются на высоком уровне.
К примеру, в Магнитогорске средняя цена однокомнатной квартиры в два раза ниже, чем в Уфе, и составляет 2,4 миллиона рублей. При этом арендная ставка здесь лишь немного уступает уфимской — 19,5 тысячи рублей в месяц. В результате малогабаритное жилье в Магнитогорске окупается за чуть более 10 лет, что почти в два раза быстрее, чем в Уфе.
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