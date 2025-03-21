«Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более». Лукашенко высказался о развитии регионов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о развитии регионов страны, в частности — Могилевской области, сообщила пресс-служба президента.
Так, во время доклада председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и помощника президента — инспектора по Могилевской области Сергея Наливайко белорусский лидер обозначил подходы в развитии регионов. Лукашенко подчеркнул, что, прежде всего, должны решаться самые актуальные вопросы, с учетом финансовых аспектов.
— Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более, — подчеркнул он.
При этом глава Беларуси сказал, что деньги не стоит вкладывать в плохо работающий регион.
— Все зависит от работы области: если область плохо работает, какой смысл вкладывать туда деньги бесперспективно? Я всем так говорю, не только вам, — прокомментировал глава республики.
А далее Александр Лукашенко пояснил, что как политик, он может послушать и покивать головой, поручить проработать какие-то вопросы. Но при хозяйском и человеческом отношении президент должен исходить из рациональных позиций.
— Я должен исходить именно из таких позиций: рубль вложил — завтра два верни. Если должен — отдать. Если не отдаешь — какой может быть с кем-то разговор. Это касается всех, это принципиально, — констатировал президент руководству Могилевщины.
Напомним, в 2023-м белорусский президент критиковал и назвал Могилев захламленным городом, поручив за год навести порядок.
А еще Александр Лукашенко назвал главу МИД Лаврова символом российской дипломатии.