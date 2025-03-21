Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с автономными некоммерческими организациями “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” и “Платформа Национальной технологической инициативы” обеспечить разработку и формирование национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами РФ благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем (с учетом опыта формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ), и рассмотреть вопрос об оказании не позднее 2026 года государственной поддержки с учетом данного рейтинга», — говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен 1 июня 2025 года, далее — один раз в полгода; ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.