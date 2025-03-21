В Омской области сдают в аренду три гектара земли у соленого озера Ульжай

Под Омском ищут арендатора на землю рядом с целебным озером Ульжай. Его еще называют «конкурентом» озера Эбейты. Земельный фонд Омской области объявил электронный аукцион на право аренды земельного участка площадью 214,7 га в Черлакском районе.
Участок расположен в непосредственной близости от озера. Ульжай широко известно своими лечебными грязями и соленой водой. Земельный надел с кадастровым номером 55:31:071404:264 предназначен для сенокошения и выпаса скота.
Аукцион предлагает аренду на 49 лет. Начальная годовая арендная плата устанавливается на уровне кадастровой стоимости участка с учетом коэффициента для сельскохозяйственного использования. Заявки от сельхозпроизводителей принимаются до 3 апреля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Сергей Шелест заключил соглашение на строительство экопарка на Московке.