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В Омской области сдают в аренду три гектара земли у соленого озера Ульжай

Земля предназначается исключительно для выпаса скота.

Источник: Комсомольская правда

Под Омском ищут арендатора на землю рядом с целебным озером Ульжай. Его еще называют «конкурентом» озера Эбейты. Земельный фонд Омской области объявил электронный аукцион на право аренды земельного участка площадью 214,7 га в Черлакском районе.

Участок расположен в непосредственной близости от озера. Ульжай широко известно своими лечебными грязями и соленой водой. Земельный надел с кадастровым номером 55:31:071404:264 предназначен для сенокошения и выпаса скота.

Аукцион предлагает аренду на 49 лет. Начальная годовая арендная плата устанавливается на уровне кадастровой стоимости участка с учетом коэффициента для сельскохозяйственного использования. Заявки от сельхозпроизводителей принимаются до 3 апреля.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Сергей Шелест заключил соглашение на строительство экопарка на Московке.