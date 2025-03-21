В Омской области сдают в аренду три гектара земли у соленого озера Ульжай

Под Омском ищут арендатора на землю рядом с целебным озером Ульжай. Его еще называют «конкурентом» озера Эбейты. Земельный фонд Омской области объявил электронный аукцион на право аренды земельного участка площадью 214,7 га в Черлакском районе.