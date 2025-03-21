На Параде Победы в Перми примет участие дошедший до Берлина танк Т-34

Прикамье готовится к встрече Дня Победы. Центральным событием станет парад боевой техники в Перми. В Параде Победы примет участие танк Т-34, дошедший с боями до Берлина.
Об участии в параде легендарного танка рассказал глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, восстановленная машина проходит в Чайковском необходимую подготовку.
Танк Т-34 несколько лет назад стоял на постаменте в поселке Марковский. Решение об его полном восстановлении, включая ходовые качества, приняла администрация Чайковского округа к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Танк сняли постамента, за его ремонт взялось Управление аварийно-восстановительных работ № 1 ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Танк Т-34 готовили для участия в торжественном Параде Победы 2020 года. Из-за пандемии массовые праздничные мероприятия в тот год отменили. Восстановленный танк 16 сентября своим ходом добрался до своего прежнего почетного места дислокации.
В годы войны танк входил в состав 16-й гвардейской танковой дивизии, экипаж довел его с боями до Берлина. Дивизия несколько десятков лет несла боевое дежурство в поселке Марковский под Чайковским. На плитах мемориального комплекса в поселке нанесены имена 76 солдат — 72-х Героев Советского Союза и четырех полных Кавалеров Орденов Славы.