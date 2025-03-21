На Параде Победы в Перми примет участие дошедший до Берлина танк Т-34

В годы войны танк входил в состав 16-й гвардейской танковой дивизии, экипаж довел его с боями до Берлина. Дивизия несколько десятков лет несла боевое дежурство в поселке Марковский под Чайковским. На плитах мемориального комплекса в поселке нанесены имена 76 солдат — 72-х Героев Советского Союза и четырех полных Кавалеров Орденов Славы.