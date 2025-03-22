Кроссворд на 22 марта 2025

22 марта 1874 года в США состоялся первый в мире официальный матч по большому теннису. С тех пор этот вид спорта завоевал миллионы поклонников по всему миру, став олимпийской дисциплиной и ареной для легендарных противостояний. Проверьте свои знания о теннисе, разгадав наш кроссворд.