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Кроссворд на 22 марта 2025

22 марта 1874 года в США состоялся первый в мире официальный матч по большому теннису. С тех пор этот вид спорта завоевал миллионы поклонников по всему миру, став олимпийской дисциплиной и ареной для легендарных противостояний. Проверьте свои знания о теннисе, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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