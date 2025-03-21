В Москве начался досрочный период сдачи ЕГЭ

«Зарегистрироваться на ЕГЭ можно было до 1 февраля включительно. Если по уважительным причинам ученик не смог подать заявку вовремя или хочет изменить перечень выбранных предметов или форму экзамена, он должен обратиться в государственную экзаменационную комиссию. Это можно сделать онлайн, не позднее чем за две недели до экзамена, через портал mos.ru, приложив документы, которые подтвердят наличие уважительной причины», — добавили в департаменте.