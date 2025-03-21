По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Наряду с традиционными выставками, организованными различными учреждениями, в Самарканде состоялся гастрономический фестиваль, привлекший огромное количество посетителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это событие стало ярким и запоминающимся благодаря пяти конкурсам, в ходе которых оценивали самые вкусные блюда: шашлык, самсу, плов, халису и кондитерские изделия.
Так, в соревнованиях по приготовлению плова состязались 7 поваров, 8 участников показывали, как они мастерски делают шашлык, еще 12 конкурсантов демонстрировали свои кулинарные талантанты в изготовлении самсы, халисы и кондитерских изделий.
Одни участники угощали горожан своими кулинарными шедеврами, другие продавали их со скидкой.
В частности, повар Бекзод Амриддинов, рассказал, что его команда приготовила более 150 кг шашлыка. Почти все они раздали прохожим. Жюри оценило не только вкус шашлыка, но и щедрость поваров, присудив Бекзоду и его команде первое место.
Каждый стенд удивлял разнообразием готовых блюд. К примеру, один из крупных кондитерских домов Самарканда испек торт «Навруз» весом почти 100 кг. Всего же на суд зрителей представили около 200 кг кондитерских изделий.
В огромных казанах готовили халису. Повара не только приглашали отведать это калорийное лакомство, но и делились секретами его приготовления.
Огабек Турсункулов и его команда уже два года занимаются производством и продажей халисы. Их продукция пользуется большим спросом.
«Мы привезли два казана по 30 килограммов. В одном — готовая халиса, в другом — заготовка. Халиса готовится долго, более 8 часов. В казане, где она варится, находится около 25 кг чистого мяса. Халису готовим по старинному рецепту с добавлением масла зигир», — рассказал Огабек Турсункулов.
В рамках гастрономического фестиваля приготовили около 400 кг плова, более 2000 штук самсы, почти тонну шашлыка и стейков.