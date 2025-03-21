По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз

В частности, повар Бекзод Амриддинов, рассказал, что его команда приготовила более 150 кг шашлыка. Почти все они раздали прохожим. Жюри оценило не только вкус шашлыка, но и щедрость поваров, присудив Бекзоду и его команде первое место.