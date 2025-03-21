Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По-весеннему ярко и насыщенно: в Самарканде празднуют Навруз

Навруз испокон веков является одним из любимых праздников нашего народа. В эти дни в Самарканде, как и по всей стране, проходят народные гулянья.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Наряду с традиционными выставками, организованными различными учреждениями, в Самарканде состоялся гастрономический фестиваль, привлекший огромное количество посетителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это событие стало ярким и запоминающимся благодаря пяти конкурсам, в ходе которых оценивали самые вкусные блюда: шашлык, самсу, плов, халису и кондитерские изделия.

Так, в соревнованиях по приготовлению плова состязались 7 поваров, 8 участников показывали, как они мастерски делают шашлык, еще 12 конкурсантов демонстрировали свои кулинарные талантанты в изготовлении самсы, халисы и кондитерских изделий.

Одни участники угощали горожан своими кулинарными шедеврами, другие продавали их со скидкой.

В частности, повар Бекзод Амриддинов, рассказал, что его команда приготовила более 150 кг шашлыка. Почти все они раздали прохожим. Жюри оценило не только вкус шашлыка, но и щедрость поваров, присудив Бекзоду и его команде первое место.

Каждый стенд удивлял разнообразием готовых блюд. К примеру, один из крупных кондитерских домов Самарканда испек торт «Навруз» весом почти 100 кг. Всего же на суд зрителей представили около 200 кг кондитерских изделий.

В огромных казанах готовили халису. Повара не только приглашали отведать это калорийное лакомство, но и делились секретами его приготовления.

Огабек Турсункулов и его команда уже два года занимаются производством и продажей халисы. Их продукция пользуется большим спросом.

«Мы привезли два казана по 30 килограммов. В одном — готовая халиса, в другом — заготовка. Халиса готовится долго, более 8 часов. В казане, где она варится, находится около 25 кг чистого мяса. Халису готовим по старинному рецепту с добавлением масла зигир», — рассказал Огабек Турсункулов.

В рамках гастрономического фестиваля приготовили около 400 кг плова, более 2000 штук самсы, почти тонну шашлыка и стейков.