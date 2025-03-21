«Чтобы не пробовал меня на повороте обойти». Лукашенко предостерег главу Могилевской области Исаченко

При этом белорусский президент напомнил главе Могилевщины, что с ним когда-то они работали в одном хозяйстве, но еще являются выходцами из деревни. Поэтому сказал не говорить о якобы нехватке молочно-товарных комплексов для сохранности телят. Так как ранее не было никаких комплексов, а коровы и стельные, и растелившиеся, и телята содержались в жутких условиях, однако падежа не было.