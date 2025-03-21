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«Чтобы не пробовал меня на повороте обойти». Лукашенко предостерег главу Могилевской области Исаченко

Лукашенко сказал главе Могилевщины Исаченко не пытаться обойти его на повороте.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко не пытаться обойти его на повороте, сообщает пресс-служба президента.

В частности, при обсуждении основных показателей работы Могилевщины, белорусский лидер заострил внимание на одной из наиболее актуальных проблем в сельском хозяйстве региона — падеже скота.

— Больше, чем у кого-либо, было в прошлом году, — констатировал глава республики.

А Исаченко сказал, что в текущем году ситуация с падежом скота в регионе стабилизировалась.

— Мы уменьшили падеж скота на полторы тысячи к уровню прошлого года, — отчитался губернатор.

Но Александр Лукашенко заметил, что это не слишком впечатляющий результат.

— Так это ничто. Что такое полторы тысячи, — указал он.

При этом белорусский президент напомнил главе Могилевщины, что с ним когда-то они работали в одном хозяйстве, но еще являются выходцами из деревни. Поэтому сказал не говорить о якобы нехватке молочно-товарных комплексов для сохранности телят. Так как ранее не было никаких комплексов, а коровы и стельные, и растелившиеся, и телята содержались в жутких условиях, однако падежа не было.

— Почему? Потому что была организация дела и соответствующий досмотр молодняка, — уверен глава страны.

Далее Лукашенко резюмировал, что в вопросах падежа скота проблема не только в молочно-товарных комплексах. А затем он предостерег главу Могилевщины, чтобы тот не пытался обойти его на повороте.

— Я хочу тебя сразу предостеречь, чтобы ты не пробовал меня на повороте обойти. Ты должен понимать, что мы с тобой вышли из одного и того же сельскохозяйственного производства и знаем, как это все развивалось, — заключил президент.

Но еще Александр Лукашенко высказался о развитии регионов Беларуси: «Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более».

Кстати, ранее Александр Лукашенко назвал первого вице-премьера Снопкова «бельмом на глазу»: «Вас вижу прежде всего».