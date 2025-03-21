«Чтобы не пробовал меня на повороте обойти». Лукашенко предостерег главу Могилевской области Исаченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко не пытаться обойти его на повороте, сообщает пресс-служба президента.
В частности, при обсуждении основных показателей работы Могилевщины, белорусский лидер заострил внимание на одной из наиболее актуальных проблем в сельском хозяйстве региона — падеже скота.
— Больше, чем у кого-либо, было в прошлом году, — констатировал глава республики.
А Исаченко сказал, что в текущем году ситуация с падежом скота в регионе стабилизировалась.
— Мы уменьшили падеж скота на полторы тысячи к уровню прошлого года, — отчитался губернатор.
Но Александр Лукашенко заметил, что это не слишком впечатляющий результат.
— Так это ничто. Что такое полторы тысячи, — указал он.
При этом белорусский президент напомнил главе Могилевщины, что с ним когда-то они работали в одном хозяйстве, но еще являются выходцами из деревни. Поэтому сказал не говорить о якобы нехватке молочно-товарных комплексов для сохранности телят. Так как ранее не было никаких комплексов, а коровы и стельные, и растелившиеся, и телята содержались в жутких условиях, однако падежа не было.
— Почему? Потому что была организация дела и соответствующий досмотр молодняка, — уверен глава страны.
Далее Лукашенко резюмировал, что в вопросах падежа скота проблема не только в молочно-товарных комплексах. А затем он предостерег главу Могилевщины, чтобы тот не пытался обойти его на повороте.
— Я хочу тебя сразу предостеречь, чтобы ты не пробовал меня на повороте обойти. Ты должен понимать, что мы с тобой вышли из одного и того же сельскохозяйственного производства и знаем, как это все развивалось, — заключил президент.
Но еще Александр Лукашенко высказался о развитии регионов Беларуси: «Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более».
Кстати, ранее Александр Лукашенко назвал первого вице-премьера Снопкова «бельмом на глазу»: «Вас вижу прежде всего».