Движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга с 24 марта

Движение транспорта ограничат в Адмиралтейском, Красногвардейском, Невском, Петроградском и Приморском районах Петербурга с 24 марта. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— В Адмиралтейском районе с 24 марта по 23 апреля движение ограничат по Рижскому проспекту от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского. Там запланировали работы по прокладке инженерных сетей. В Красногвардейском до 4 апреля будет сложно проехать по шоссе Революции от улицы Химиков и до улицы Коммуны в связи с прокладкой газопровода, — уточнили инспекторы.
До 6 июля в Невском районе рабочие будут заниматься установкой временного ограждения, поэтому движение ограничат по Тепловозной улицы от улицы Дмитрия Устинова до улицы Юннатов.
Автомобилисты вовсе не смогут проехать до 7 апреля в Петроградском районе у дома 4, литера А, по улице Вакуленчука. Специалисты наметили работы по прокладке теплосети.
В Приморском районе до 28 марта движение ограничат по Новоорловской улице от Новоалександровской улицы до Захарова переулка. Решение приняли из-за запланированной прокладки газопровода.