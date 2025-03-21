Движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга с 24 марта

— В Адмиралтейском районе с 24 марта по 23 апреля движение ограничат по Рижскому проспекту от Лермонтовского проспекта до улицы Циолковского. Там запланировали работы по прокладке инженерных сетей. В Красногвардейском до 4 апреля будет сложно проехать по шоссе Революции от улицы Химиков и до улицы Коммуны в связи с прокладкой газопровода, — уточнили инспекторы.