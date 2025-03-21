На 75 году жизни умерла Елена Зубрий, экс-директор Иркутского художественного музея

Умерла Елена Зубрий, экс-директор Иркутского художественного музея. Как стало известно КП-Иркутск, она была опытным музейщиком и заслуженным работником культуры России.
Умерла Елена Зубрий, экс-директор Иркутского художественного музея.
— Ее вклад в развитие музея бесценен. С 1983 по 2015 год на посту директора Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва она продолжила традиции своих предшественников, — рассказывают в пресс-службе музея.
За годы работы она помогла существенно расширить культурное пространство музея. Тогда провели реконструкцию и техническую модернизацию главного здания. До последнего сибирячка писала научные статьи.
Умерла Елена Зубрий, экс-директор Иркутского художественного музея, на 75 году жизни. О времени и месте прощания станет известно чуть позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе простились с погибшим бойцом СВО Евгением Фроловым.