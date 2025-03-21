Уралец рискнул жизнью ради спасения чужой собаки

В Екатеринбурге мужчина спас собаку от утопления в Нижне-Исетским пруду. Эта новость широко разошлась по социальным сетям и даже получила продолжение, так как животное оказалось с ошейником. Об этом пишет Добро. Медиа.
В момент, когда собака оказалась в воде, Станислав и его жена Ольга были дома, который находится недалеко от пруда. Женщина услышала, что кто-то воет, и сказала об этом мужу. Подойдя к окну, она увидела вдалеке какое-то черное пятно. Им оказалась собака, которая цеплялась лапами за хрупкий лед, пытаясь выбраться.
Ольга крикнула мужу, что там тонет собака, и тот сразу схватил шапку, лыжные палки и детскую «ватрушку» и бросился на помощь.
Тем временем Станислав, лежа на тюбинге, добрался до животного. Когда прибыли сотрудники МЧС, мужчина уже вытащил собаку за ошейник.
Видео спасения разлетелось по соцсетям. Все комментаторы хвалили мужчину за поступок и бесстрашие, а также отмечали, что «жена тоже молодец».
Станислав и Ольга отогрели собаку, а после отвезли в ветеринарную клинику, где врачи установили, что животное не пострадало. За день оно окрепло, после чего пса передали волонтерам и попросили разместить его фотографию в социальных сетях, что они и сделали.
Через несколько часов хозяйка животного нашлась и разместила фото с ним в социальных сетях с подписью: «Пес был на самовыгуле». В комментариях разразился спор: пока одни радовались спасению собаки, другие злились на то, что хозяева недостаточно заботятся о питомцах.
Однако, по словам Ольги, это все равно добрая история. «Пока на земле существуют такие неравнодушные люди, у нашей планеты есть шанс», — поделилась женщина.
Ранее молодой человек спас собаку от гибели в лифте.