Уралец рискнул жизнью ради спасения чужой собаки

В момент, когда собака оказалась в воде, Станислав и его жена Ольга были дома, который находится недалеко от пруда. Женщина услышала, что кто-то воет, и сказала об этом мужу. Подойдя к окну, она увидела вдалеке какое-то черное пятно. Им оказалась собака, которая цеплялась лапами за хрупкий лед, пытаясь выбраться.