Ответы на кроссворд от 22 марта 2025: интересные факты про большой теннис

По горизонтали:
1. Шлем
Термин «Большой шлем» пришел в теннис из бриджа, где он означает безупречную игру, в которой игрок берет все взятки. В теннисе этот термин обозначает победу во всех четырех крупнейших турнирах в течение одного сезона, что является невероятно сложной задачей. Высшей ступенью считается «Золотой шлем» — сочетание победы на всех турнирах «Большого шлема» и победы на Олимпийских играх.
2. Ракетка
Разные уровни мастерства в теннисе требуют разных ракеток, поэтому производители предлагают модели для категорий PRO, CLUB, TUR и других. Профессионалы часто используют ракетки, изготовленные на заказ с учетом их индивидуального стиля игры и физических особенностей.
3. Олимпиада
Впервые теннис появился на Олимпийских играх в 1896 году в Афинах и оставался в программе до 1924 года, затем дважды включался как показательный вид спорта. В 1988 году теннис вернулся в программу летних Олимпийских игр в Сеуле и с тех пор является ее неотъемлемой частью. Первоначально в соревнованиях участвовали только мужчины. Женские соревнования были добавлены в 1900 году.
4. Театр
Теннис долгое время оставался игрой для избранных. Небольшие площадки и малое количество игроков не позволяли ему стать популярным развлечением для всех. Даже в Париже, где он когда-то процветал, осталось всего несколько заброшенных теннисных залов. Эти залы стали переделывать под другие нужды, в том числе для театральных трупп, и именно это, согласно «Оксфордской иллюстрированной энциклопедии театра», повлияло на форму современных театральных залов.
5. Дэвис
Идея проведения международного теннисного турнира с участием национальных сборных зародилась в 1899 году у студентов Гарвардского университета. Один из них, Дуайт Дэвис, не только предложил схему проведения, но и за свои деньги купил серебряный кубок для победителей. Первый турнир, в котором участвовали сборные США и Великобритании, состоялся в 1900 году в штате Массачусетс. Команда США, в составе которой играл сам Дэвис, неожиданно победила, а затем повторила свой успех в 1902 году. С 1945 года турнир носит имя Дэвиса, проводится ежегодно и является одним из самых значимых в мире тенниса.
По вертикали:
1. Шекспир
В пьесе Шекспира «Генрих V» есть эпизод, где французский дофин, желая подшутить над молодым английским королем, присылает ему бочонок теннисных мячей. Это одно из наиболее известных упоминаний тенниса в средневековой литературе.
2. Корт
Существуют различные типы поверхностей теннисных кортов, включая травяные, грунтовые, твердые и синтетические, например, искусственная трава. Выбор покрытия напрямую влияет на стратегию: от отскока мяча и скорости его полета до возможностей передвижения по корту. Ни один тип покрытия не является однозначно лучшим, поэтому даже крупные турниры используют разные виды кортов.
3. Агасси
Андре Агасси активно участвует в различных благотворительных проектах, направленных на борьбу со СПИДом, поддержку фонда медицинских исследований раковых заболеваний и реализацию программы «Глобальная инициатива». В 2009 году он вместе с другими известными спортсменами основал организацию «Спортсмены за надежду», целью которой является не только поддержка нуждающихся, но и воспитание новых поколений спортсменов, приверженных идеалам филантропии.
4. Шарапова
Мария Шарапова известна не только своей игрой, но и громкими криками на корте: ее рекорд — 105 децибел (2009 г.), сравнимый с шумом реактивного двигателя. В 2012 году она стала знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, первой женщиной в этой роли. Шарапова также является основательницей компании Sugarpova, которая производит сладости.
Интересные факты о теннисе:
- В XVI веке французские короли были большими поклонниками тенниса. Франциск I оборудовал теннисный зал на своей яхте, Генрих II приказал построить теннисный корт в Лувре, а Карл IX в 1571 году, даруя привилегии парижским мастерам теннисного дела, назвал теннис «одним из самых благородных, достойных и полезных для здоровья упражнений» для знатных особ.
- Изначально теннисные мячи изготавливались из весьма необычных материалов. В XVI веке использовалась пленка желудка овцы или козы, покрытая шерстью и связанная веревкой. Позже, в XVIII веке, перешли к более сложной конструкции из шерсти, намотанной на ядро, перевязанной нитками и обшитой тканью. Однако настоящим прорывом стало изобретение вулканизированной резины в середине XIX века, которое сделало резиновые мячи стандартом. Первые резиновые мячи были серыми или красными и не содержали сжатого воздуха.
- На официальных теннисных матчах главный судья находится на вышке для лучшего обзора. Его решения окончательны и не подлежат оспариванию. Судье на вышке помогают линейные судьи, определяя, попал ли мяч в пределы игровой зоны. С целью минимизации судейских ошибок и спорных моментов, с 2006 года на турнирах WTA и ATP используются электронные системы судейства, такие как «Ястребиный глаз» (Hawk-Eye). С 2018 года в туре WTA стала применяться альтернативная система под названием FoxTenn Real Bounce.
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