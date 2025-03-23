Ответы на кроссворд от 22 марта 2025: интересные факты про большой теннис

5. Дэвис

Идея проведения международного теннисного турнира с участием национальных сборных зародилась в 1899 году у студентов Гарвардского университета. Один из них, Дуайт Дэвис, не только предложил схему проведения, но и за свои деньги купил серебряный кубок для победителей. Первый турнир, в котором участвовали сборные США и Великобритании, состоялся в 1900 году в штате Массачусетс. Команда США, в составе которой играл сам Дэвис, неожиданно победила, а затем повторила свой успех в 1902 году. С 1945 года турнир носит имя Дэвиса, проводится ежегодно и является одним из самых значимых в мире тенниса.