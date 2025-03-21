В трёх районах Новосибирска превышена ПДК вредных веществ

В пятницу, 21 марта в трёх районах Новосибирска зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом свидетельствуют данные сайта Западно-Сибирского УГМС.
Так, в Кировском районе мегаполиса в конце рабочей недели оказалась незначительно превышена ПДК формальдегида (1,1 раза), а в Заельцовском и Калининском зафиксировано превышение допустимой концентрации пыли (в 1,4 и 1,5 раза соответственно).
По прогнозу синоптиков, ситуация улучшится на выходных, когда метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, и общий уровень загрязнения ожидается пониженный.
При этом, после потепления, в субботу и воскресенье столбики термометров вновь опустятся до 0 градусов в дневные часы, а по ночам установятся отрицательные температуры до −6 в ночь на 23 марта.