Эксперты предложили программу модернизации транспорта в Ростове-на-Дону

План по развитию транспортного комплекса в Ростове-на-Дону предложили в публикации на портале «Ростовский городской транспорт». Авторы заявили, что учли многолетний опыт экспертного аудита с юридической, практической и научных сторон.
Основные идеи выглядят следующим образом:
Нужно добиться предсказуемости и стабильности маршрутов. Для этого потребуется ускорить введение «бесшовных» выделенных полос, создать публичные вечерние расписания, а также полностью ликвидировать простои на остановках.
Также следует улучшить условия труда водителей. В частности, необходимо организовать туалеты и места для приема пищи. Нужно перейти на оплату труда по рейсам, а не по выручке. Популяризировать профессию через рекламу и мероприятия.
Кроме того, необходимо оптимизировать маршрутную сеть и отменить для этого дублирующие маршруты, а также перейти на автобусы большого класса для повышения вместимости. Предлагается организовать удобные пересадки «от двери к двери».
Еще один пункт — введение брутто-контрактов. В рамках этой работы предполагается создание каркаса из магистральных и социальных маршрутов, а также ввод пересадочного тарифа «90 минут» и проездных.
Авторы публикации указали еще больше необходимых мер, все они должны повысить предсказуемость, удобство и привлекательность общественного транспорта.