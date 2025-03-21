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Эксперты предложили программу модернизации транспорта в Ростове-на-Дону

В Ростове собрали предложения по улучшению работы общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

План по развитию транспортного комплекса в Ростове-на-Дону предложили в публикации на портале «Ростовский городской транспорт». Авторы заявили, что учли многолетний опыт экспертного аудита с юридической, практической и научных сторон.

Основные идеи выглядят следующим образом:

Нужно добиться предсказуемости и стабильности маршрутов. Для этого потребуется ускорить введение «бесшовных» выделенных полос, создать публичные вечерние расписания, а также полностью ликвидировать простои на остановках.

Также следует улучшить условия труда водителей. В частности, необходимо организовать туалеты и места для приема пищи. Нужно перейти на оплату труда по рейсам, а не по выручке. Популяризировать профессию через рекламу и мероприятия.

Кроме того, необходимо оптимизировать маршрутную сеть и отменить для этого дублирующие маршруты, а также перейти на автобусы большого класса для повышения вместимости. Предлагается организовать удобные пересадки «от двери к двери».

Еще один пункт — введение брутто-контрактов. В рамках этой работы предполагается создание каркаса из магистральных и социальных маршрутов, а также ввод пересадочного тарифа «90 минут» и проездных.

Авторы публикации указали еще больше необходимых мер, все они должны повысить предсказуемость, удобство и привлекательность общественного транспорта.