Сбер: разработка российских математиков ускорит оптимизацию работы систем ИИ

Последующие проверки работы этого подхода, получившего имя JAGUAR, показали, что он позволяет тонко подстраивать модели машинного обучения за меньшее число шагов, чем уже существующие подходы, а также эффективно работает в ситуациях, когда расчет сопровождается случайными ошибками. Он значительно превзошел в качестве работы уже доступные аналоги, присутствующие в открытом доступе на рынке, что говорит о высокой перспективности данного алгоритма.