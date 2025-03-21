Новосибирцы смогут восстановить социальные карты в день обращения

Жители Новосибирска теперь могут восстановить утерянные или испорченные социальные карты в тот же день, когда подали заявление. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Новосибирской области.
Для этого необходимо обратиться в один из Центров обслуживания населения и оформить документ. Сделать это можно по адресам: Красный проспект, 46; Сибиряков-Гвардейцев, 50; Гидростроителей, 7; Лазурная, 17.
Ранее процесс восстановления мог занимать несколько дней. Теперь процедура стала быстрее и удобнее для горожан.