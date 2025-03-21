В тающих ледниках нашли причину радикальной перестройки экосистем Арктики

«Натурные наблюдения и расчеты показали, что сокращающийся летний ледовый покров и увеличивающийся материковый сток в Ледовитый океан влияют на процессы в океане, привязанные к балансу углерода и пресных вод. Это, в свою очередь, сказывается на морской экосистеме высоких широт. Полевые и экспериментальные данные показывают, что ледниковый сток с арктических архипелагов содержит значительное количество биогенных элементов — питательных веществ, их концентрация в воде влияет на активность прибрежных экосистем в виде вклада в первичную продукцию прибрежных районов Арктики», — говорится в сообщении.