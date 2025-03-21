В тающих ледниках нашли причину радикальной перестройки экосистем Арктики

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Современные климатические изменения, наиболее явно проявляющиеся в Арктическом регионе, привели к сокращению площади ледников в Арктике, усилению речного стока малых рек в связи с таянием Арктических ледников и к радикальной перестройке Арктических экосистем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН в отмечаемый впервые Всемирный день ледников.
«Натурные наблюдения и расчеты показали, что сокращающийся летний ледовый покров и увеличивающийся материковый сток в Ледовитый океан влияют на процессы в океане, привязанные к балансу углерода и пресных вод. Это, в свою очередь, сказывается на морской экосистеме высоких широт. Полевые и экспериментальные данные показывают, что ледниковый сток с арктических архипелагов содержит значительное количество биогенных элементов — питательных веществ, их концентрация в воде влияет на активность прибрежных экосистем в виде вклада в первичную продукцию прибрежных районов Арктики», — говорится в сообщении.
Работы проводятся лабораторией биогидрохимии ИО РАН в двух ключевых районах Арктики — на архипелаге Новая Земля в рамках гранта Российского научного фонда и программы «Экосистемы морей сибирской Арктики» под руководством академика Михаила Флинта и на архипелаге Шпицберген совместно с Государственным океанографическим институтом имени Н. Н. Зубова, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и Норвежским институтом водных исследований.
«Исследования также выявили, что коренные породы, подстилающие ледниковые потоки, являются основным источником питательных веществ для прибрежных экосистем. На основании проводимых с 2007 года по настоящее время работ ученые пришли к выводу о необходимости организации научного мониторинга в заливах Новой Земли во избежание нарушения функционирования экосистем в результате растущей антропогенной нагрузки и накопленных экологических рисков», — добавили в институте.
Изучение учеными современного биогеохимического режима системы фьордов, проведенное в ходе пяти экспедиций в Темплфьорд в Западном Шпицбергене, позволило оценить концентрации исследуемых параметров в воде, льде, снеге, донных осадках, а также описать сезонную динамику в толще воды. Результаты продемонстрировали значительное влияние прибрежного стока и талых ледниковых вод на объем питательных веществ в Темплфьорде, отметили в ИО РАН. Подобным образом ведут себя и другие экосистемы арктических фьордов.