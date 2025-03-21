В Омске назвали самого высокооплачиваемого руководителя ПТП

Мэрия Омска опубликовала данные о зарплатах руководителей муниципальных предприятий в сфере транспорта за 2024 год, до их реорганизации.
Выяснилось, что директор пассажирского предприятия № 8 Марат Саликов имел самый высокий среднемесячный доход — 295 300 рублей. Хотя в 2023 году его зарплата была немного выше (306 700 рублей), этот показатель все равно значительно превышает зарплаты других руководителей отрасли. В конце декабря 2024 года ПП № 8 было преобразовано в акционерное общество.
Заместители директора других муниципальных предприятий получали значительно меньше. Так, руководитель МУП «Электрический транспорт» Сергей Фролов зарабатывал 287 400 рублей в месяц в первом полугодии 2024 года. После его замены первый заместитель получал 141 500 рублей, а другие заместители — от 89 000 до 99 000 рублей. Зарплата главы МУП «Пассажирсервис» Алексея Васильева известна только за январь 2024 года и составила 132 600 рублей.
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