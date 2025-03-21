В Башкирии родители выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ.

«При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей и людей, которые в будущем будут рядом с нашими детьми, невозможно переоценить», — уточнили в ведомстве.