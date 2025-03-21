В Башкирии родители выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ.

Ежегодная акция «Сдаем вместе. ЕГЭ для родителей» состоится 22 марта в Республиканской художественной гимназии-интернате имени К. А. Давлеткильдеева.
Как сообщили в минобразования РБ, в акции примут участие выпускники, родители, руководители министерств и ведомств республики, журналисты, общественные деятели. Они смогут принять участие в испытаниях по трем учебным предметам: «Математика (базовый уровень)», «Физика» и «История».
Процедура проведения экзамена для родителей полностью дублирует порядок проведения ЕГЭ: пропускной режим, взять с собой можно только паспорт и чёрную гелевую ручку, рассадка в аудитории, печать КИМов в аудитории, работа организаторов, сканирование готовых работ при родителях, работа общественных наблюдателей.
«При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей и людей, которые в будущем будут рядом с нашими детьми, невозможно переоценить», — уточнили в ведомстве.