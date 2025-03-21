В Екатеринбурге все-таки появился сквер Ильи Кормильцева

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение было принято на прошедшем заседании комиссии по топонимике. Таким образом, пространство через улицу Декабристов теперь официально носит название Сквер Ильи Кормильцева.
Данная локация была выбрана неслучайно. Недалеко расположен Институт естественных наук и математики УрФУ, где учился уральский поэт.
Напомним, впервые решение о том, что аллея возле УрФУ получит имя автора песен «Наутилуса», было принято еще в 2018 году. Однако затем выяснилось, что аллея между улицами Декабристов и Куйбышева была высажена в честь студентов-фронтовиков, вернувшихся в город после войны.
Заинтересованные стороны решили разобраться с историей этого места, в итоге решение о наименовании было отменено. После этого в Екатеринбурге прошел пикет за увековечивание имени Ильи Кормильцева.