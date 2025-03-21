В Екатеринбурге все-таки появился сквер Ильи Кормильцева

Напомним, впервые решение о том, что аллея возле УрФУ получит имя автора песен «Наутилуса», было принято еще в 2018 году. Однако затем выяснилось, что аллея между улицами Декабристов и Куйбышева была высажена в честь студентов-фронтовиков, вернувшихся в город после войны.