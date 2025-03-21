МВД опровергло получение травм российским комиком Останиным при задержании в Беларуси

И уже известно также, что суд отправил в СИЗО задержанного в Минске стендап-комика Артемия Останина, сообщило РИА Новости. Следователь настаивал на заключении обвиняемого под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться в Беларуси. Но еще в деле есть сведения и о других преступных эпизодах, которые следует проверить.