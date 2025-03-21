МВД опровергло получение травм российским комиком Останиным при задержании в Беларуси

В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли информацию в медиа о якобы получении российским комиком травм при задержании в Минске. Телеграм-канал МВД опубликовал комментарий заместителя министра внутренних дел Беларуси — начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича.
В ведомстве обратили внимание на то, что в интернете распространяется информация о якобы причинении телесных повреждений при задержании и этапировании белорусскими правоохранителями известного российского стендап-комика. В МВД заявили, что такая информация не соответствует действительности.
И также проинформировали о том, что в действительности 17 марта в Национальном аэропорту Минск по запросу российских коллег белорусскими силовиками был задержан гражданин России — «Фролов он же Останин Артем, 1986 года рождения». Отмечается, что стендапера российская сторона разыскивала по подозрению в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации).
После задержания органы внутренних дел Беларуси признали пребывание россиянина на территории страны нежелательным. Поэтому его в установленном порядке принудительно выслали с территории республики Останина на автомобиле под конвоем сотрудников ГУБОПиК доставили на границу с Россией и передали российским коллегам. При этом в МВД опровергли якобы жесткое задержание подозреваемого.
— При задержании, при доставлении, при этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством, — подчеркнул замглавы МВД.
Кроме того, в пресс-службе МВД предупредили, что за клевету в адрес сотрудников органов внутренних дел в связи выполнением ими служебных обязанностей грозит уголовная ответственность.
И уже известно также, что суд отправил в СИЗО задержанного в Минске стендап-комика Артемия Останина, сообщило РИА Новости. Следователь настаивал на заключении обвиняемого под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться в Беларуси. Но еще в деле есть сведения и о других преступных эпизодах, которые следует проверить.
Останину грозит от трех до шести лет заключения.
А еще доверчивая витебчанка потеряла из-за мошенников 123 тысячи рублей, не поверив следователю: «Лгала и божилась следователям, но все равно продала квартиру».
Тем временем КГБ Беларуси сказал о задержании таможенника, работавшего на спецслужбы Литвы.