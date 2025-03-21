Талай удостоен почетного звания «Заслуженный миротворец»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. «Белорусский фонд мира» удостоил известного паралимпийца, мотивационного спикера и общественного деятеля Алексея Талая почетного звания «Заслуженный миротворец», сообщает Sputnik.
Председатель Минского городского отделения «Белорусского фонда мира» Дмитрий Карань на церемонии награждения отметил, что решение о вручении высокого звания было принято давно.
Обговаривали, а теперь решили момент не упускать и вручить награждение. Знак геральдический, номерной «Белорусского фонда мира» — это на уровне правительственных наград, поскольку геральдикой утверждено. Символично, что Алексею Талаю его вручили, ведь он всей своей жизнью и благотворительностью этого заслуживает.
Талай поделился со Sputnik, что пережитое в жизни дало понять: чужой боли и горя нет.
«Все мы одна большая семья. Когда где-то плачут и страдают дети, это отражается и на наших переживаниях. Мы не смогли сидеть сложа руки, старались помогать людям в Донбассе, предлагали помощь и людям на Украине, на той территории, где живут наши люди. К сожалению, власти киевского режима не желают сотрудничать, но очень большой запрос сейчас на тепло, мирное небо и спокойную жизнь на тех территориях, где идут боевые действия», — добавил он.
Заручившись поддержкой главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа, Фонд Алексея Талая начал гуманитарную миссию в Донбассе.
«Это высоко оценили в Кремле, в посольстве России в Беларуси Борисом Вячеславовичем Грызловым, президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Талай.
Почетное звание «Заслуженный миротворец» для белорусского общественного деятеля стало неожиданностью.
«Когда кульминационный момент наступил, я увидел медаль, стали говорить серьезные вещи, сердце мое трепетало от радости. Это заслуга всей нашей команды, нашего Фонда Алексея Талая, всех наших соратников», — резюмировал он.
Помощь Донбассу
Фонд Алексея Талая регулярно ездит в Донбасс и российское приграничье, Херсонскую и Запорожскую области с гуманитарными миссиями. Помогает жителям приграничья Курской области, которые пострадали от действий ВСУ.
Неоднократно в ДНР и ЛНР приезжал и сам паралимпиец и мотивационный спикер. В 2021 году он рассказал об увиденном в Донбассе президенту Беларуси Александру Лукашенко и попросил его о помощи детям. Белорусский лидер идею поддержал.
Благодаря этому тысячи детей с освобожденных территорий оздоровились в Беларуси, а некоторые из них прошли лечение в республике.