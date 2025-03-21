Талай удостоен почетного звания «Заслуженный миротворец»

«Все мы одна большая семья. Когда где-то плачут и страдают дети, это отражается и на наших переживаниях. Мы не смогли сидеть сложа руки, старались помогать людям в Донбассе, предлагали помощь и людям на Украине, на той территории, где живут наши люди. К сожалению, власти киевского режима не желают сотрудничать, но очень большой запрос сейчас на тепло, мирное небо и спокойную жизнь на тех территориях, где идут боевые действия», — добавил он.