После +26 градусов тепла в Алматы придет похолодание и снег

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 22 по 28 марта 2025 года, в городе будут наблюдаться туман и снег с дождем. В одну из ночей столбики термометра могут опуститься до 2 градусов мороза.