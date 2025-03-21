После +26 градусов тепла в Алматы придет похолодание и снег

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 22 по 28 марта 2025 года, в городе будут наблюдаться туман и снег с дождем. В одну из ночей столбики термометра могут опуститься до 2 градусов мороза.
Похолодание в южную столицу придет после выходных. В понедельник начнутся дожди, временами сильные. В некоторых частях города выпадет в снег. Температура станет понижаться, подымиться сильный ветер.
22 марта на севере Алматинской области ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.
22 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +24+26°C.
23 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C.
24 марта: облачно, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +13+15°C.
25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2, днем +3+5°C.
26 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°C, днем +3+5°C.
27 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +8+10°C.
28 марта: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 3−8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +10+12°C.
Ранее синоптики предупредили казахстанцах о возможных осадках, тумане и подтоплениях в некоторых регионах, из-за повышение уровней воды на реках.