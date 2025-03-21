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В Актюбинской области восстановили транспортное сообщение между сёлами: запущен технический мост

Ранее из-за недоступности проезда сельчан приходилось перевозить на лодках.

В Актюбинской области возобновлено движение транспорта в Уилском районе. Теперь жители районов могут беспрепятственно передвигаться на авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ранее из-за размытых дорог было нарушено сообщение с Уилским, Коптогайским, Караойским и Сарбийским сельскими округами. Для решения этой проблемы был запущен технический мост, который восстановил транспортное сообщение.

Чтобы обеспечить безопасность на месте продолжают дежурить спасатели.

Напомним, ранее из-за недоступности проезда спасателям приходилось перевозить сельчан на лодках.