В Ростове-на-Дону Вячеслав Харченко инициировал обсуждение вопросов работы бизнеса с маркетплейсами

В донской столице прошло выездное заседание комитета партии «Новые люди» по экономической политике. Темой заседания стали острые вопросы работы на маркетплейсах.
Общественный и политический деятель, председатель комитета партии по экономической политике Вячеслав Харченко пообщался с владельцами ПВЗ и селлерами и обсудил проблемы высоких комиссий и штрафов, которые маркетплейсы вводят без предупреждения. Также был поднят вопрос изменяющихся в одностороннем порядке условий сотрудничества и отсутствие механизмов защиты. Отмечается, что зачастую владельцы ПВЗ работают на грани рентабельности из-за низких выплат и растущих расходов.
Темой выездного заседания стали острые вопросы работы на маркетплейсах. Фото: Егор Заиченко.
— Комитет уже давно поднимает эти проблемы, и мы видим, что ситуация требует срочного вмешательства. Мы не можем позволить, чтобы малый бизнес продолжал работать в таких условиях, — отметили Вячеслав Харченко.
Планируется выдвинуть целый ряд инициатив по прозрачным правилам работы на маркетплейсах, а также разработать меры поддержки для владельцев ПВЗ. По словам Вячеслава Харченко, комитет партии по экономической политике будет добиваться защиты селлеров от блокировок и несправедливых санкций. Члены комитета отмечают, что они готовы принимать предложения и личные кейсы предпринимателей и добиваться для них реальных решений.