В Ростове-на-Дону Вячеслав Харченко инициировал обсуждение вопросов работы бизнеса с маркетплейсами

Планируется выдвинуть целый ряд инициатив по прозрачным правилам работы на маркетплейсах, а также разработать меры поддержки для владельцев ПВЗ. По словам Вячеслава Харченко, комитет партии по экономической политике будет добиваться защиты селлеров от блокировок и несправедливых санкций. Члены комитета отмечают, что они готовы принимать предложения и личные кейсы предпринимателей и добиваться для них реальных решений.