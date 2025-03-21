В Нижнекамске из-за кишечной инфекции закрыли кафе «Суши Хаус»

В Нижнекамске на 30 дней закрыли кафе «Суши Хаус». У посетителя заведения после употребления ролл обнаружили кишечную инфекцию.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело расследование и зафиксировала ряд нарушений. Столовую посуду мыли неправильно, условия хранения пищевых продуктов не соблюдались, к работе допустили сотрудников без гигиенической подготовки.
В пробах, отобранных с разделочного инвентаря, готовых блюд и столовых приборов, обнаружили бактерии группы кишечных палочек. В связи с этим суд вынес постановление о временном приостановлении деятельности кафе.