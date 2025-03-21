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В Нижнекамске из-за кишечной инфекции закрыли кафе «Суши Хаус»

В заведении не соблюдались санитарные нормы.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске на 30 дней закрыли кафе «Суши Хаус». У посетителя заведения после употребления ролл обнаружили кишечную инфекцию.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело расследование и зафиксировала ряд нарушений. Столовую посуду мыли неправильно, условия хранения пищевых продуктов не соблюдались, к работе допустили сотрудников без гигиенической подготовки.

В пробах, отобранных с разделочного инвентаря, готовых блюд и столовых приборов, обнаружили бактерии группы кишечных палочек. В связи с этим суд вынес постановление о временном приостановлении деятельности кафе.