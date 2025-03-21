В Томской области появится кластер СВЧ-электроники

ТОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Кластер СВЧ-электроники создадут в Томской области. Как заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, решение об этом принято на прошедшем в Томске отраслевом совещании.
«Приехали в регион, посмотрели и провели большое совещание отраслевое. Самое главное решение — это, собственно, необходимость создания здесь кластера по СВЧ-электронике», — сказал Алиханов.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин добавил, что все участники совещания подтвердили свою готовность войти в кластер. «Но сразу хочу сказать, что это дорога с двусторонним движением, и все федеральные, региональные и частные инвестиции должны быть сопряжены ради одной цели. Надеюсь, осенью текущего года нам уже будет что доложить о создании промышленного кластера», — отметил он.
Ранее в Томской области сообщили о возможности создания нового кластера радиоэлектроники, с которым тесно связаны региональные проекты в сфере развития беспилотной авиации. Томская область также подписала соглашение с научно-производственным предприятием «Радар ММС» о строительстве в Томске высокотехнологичного производства.