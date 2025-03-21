В Томской области появится кластер СВЧ-электроники

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин добавил, что все участники совещания подтвердили свою готовность войти в кластер. «Но сразу хочу сказать, что это дорога с двусторонним движением, и все федеральные, региональные и частные инвестиции должны быть сопряжены ради одной цели. Надеюсь, осенью текущего года нам уже будет что доложить о создании промышленного кластера», — отметил он.