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Жителей Башкирии предупреждают о мокром снеге и гололеде

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, в субботу, 22 марта, местами ожидается мокрый снег, налипание осадков на проводах, а также гололед на дорогах. Также жителей региона предупреждают о сильном порывистом ветре, который обрушится вместе со снегом.

Завтра температура воздуха ночью составит −3,-8°, днем поднимется до 0,+5°, заключили синоптики.

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