Панков: объединение «Ленкома» и центра драматургии сделает творчество разнообразнее

Он добавил, что решение о симбиозе театров является осознанным и оправданным. «Со стороны может показаться, что у театров мало общего: “Ленком” с его почти столетней историей, ассоциирующийся с культовыми именами и постановками, и Центр драматургии и режиссуры — пространство для экспериментов, молодежный театр, место для поиска новых имен. Но не будем забывать, что и тот, и другой — авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов», — резюмировал Панков.