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Панков: объединение «Ленкома» и центра драматургии сделает творчество разнообразнее

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» объединят в Москве. Об этом в беседе с ТАСС сообщил актер и режиссер, художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. ЦДР получит статус структурного подразделения “Ленкома”, руководить им останется Глеб Павлович Гришунин. Благодаря слиянию у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров, актеров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста к театру — “Ленкому”, — рассказал Панков.

По его словам, изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома», а все культовые постановки будут сохранены. Сам Панков будет занимать должность художественного руководителя объединения.

Он добавил, что решение о симбиозе театров является осознанным и оправданным. «Со стороны может показаться, что у театров мало общего: “Ленком” с его почти столетней историей, ассоциирующийся с культовыми именами и постановками, и Центр драматургии и режиссуры — пространство для экспериментов, молодежный театр, место для поиска новых имен. Но не будем забывать, что и тот, и другой — авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов», — резюмировал Панков.

В январе Панков был назначен художественным руководителем «Ленкома Марка Захарова».